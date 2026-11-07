Accident feroviar în Suceava: 11 vagoane de marfă au scăpat de sub control și au lovit două locomotive

Accident feroviar în gara Dornești, Suceava. 11 vagoane de marfă s-au deplasat necontrolat și au lovit două locomotive. Mai multe au deraiat.
Un accident feroviar s-a produs sâmbătă, 7 noiembrie, în stația Dornești, din județul Suceava.
Unsprezece vagoane de marfă s-au pus în mișcare necontrolat și au ajuns pe o altă linie de cale ferată, unde au intrat în coliziune cu două locomotive. În urma impactului, mai multe vagoane au deraiat, iar unul s-a răsturnat. Din fericire, nu au fost raportate victime.
Potrivit informațiilor transmise de Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A., incidentul a început în stația CF Vicșani, în timpul operațiunilor de transbordare a cerealelor.
Cum s-a produs accidentul feroviar din gara Dornești
Evenimentul a fost semnalat în jurul orei 12:02, când un grup format din 11 vagoane de marfă, aparținând operatorului feroviar Global Grain Logistic, a început să se deplaseze necontrolat din stația Vicșani, în direcția Dornești.
La aproximativ 13 minute de la producerea incidentului inițial, vagoanele au ajuns pe linia 4 din stația Dornești, unde au lovit două locomotive care aparțineau unui alt operator de transport feroviar de marfă.
Impactul a provocat deraierea mai multor vagoane, iar unul dintre acestea s-a răsturnat.
Nu au fost înregistrate victime. Circulația trenurilor de călători nu a fost afectată
Reprezentanții CFR au precizat că accidentul feroviar din Dornești nu s-a soldat cu victime. De asemenea, circulația trenurilor de călători nu a fost afectată de incident.
Personalul Sucursalei Regionale de Căi Ferate Iași urmărește situația din teren și coordonează măsurile care țin de administrarea infrastructurii feroviare, pentru gestionarea evenimentului.
Cauzele accidentului feroviar din Suceava urmează să fie stabilite
Împrejurările exacte în care cele 11 vagoane de marfă au pornit necontrolat urmează să fie stabilite în urma investigațiilor realizate de organismele competente, conform prevederilor legale.
CFR S.A. a anunțat că va reveni cu informații despre evoluția situației și despre măsurile necesare pentru eliberarea liniilor de cale ferată afectate.
Incidentul din stația Dornești readuce în atenție importanța respectării procedurilor de siguranță în timpul operațiunilor feroviare de manevră și transbordare a mărfurilor.