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Politica· 1 min citire
Adrian Veștea: „Mâine depun la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor”
Adrian Veștea, premierul desemnat (foto: Inquam Photos)
Publicat17 iun. 2026, 20:09
Actualizat17 iun. 2026, 21:01
SursăRealitatea PLUS, Realitatea.net
Premierul desemnat Adrian Veștea a anunțat miercuri că procesul de formare a noului guvern intră în linie dreaptă, programul de guvernare urmând să fie depus la Parlament joi dimineață, împreună cu lista miniștrilor propuși.
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