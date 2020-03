Inițial, am pus hotelul meu gratuit la dispoziția cadrelor medicale/militare/asistente fără să vizez/provoc vreun alt hotel din Suceava sau România. Nu-i treaba/grija mea ce fac alții, ci îmi văd de borșu meu. Dar de câteva zile am fost rugat insistent (de mai multe ori, chiar și în scris) de către medici din Suceava, să fac un video în care să rog hotelierii să deschidă porțile (dacă s-ar putea gratuit, nu cu plată de la Stat). De asemenea, am fost sunat de către reprezentanți ai Ministerului Sănătății, care mi-au solicitat același lucru. Pe cale de consecință, am încropit în câteva ore un clip, de dimineață. Am luat și imagini din filmul meu documentar și le-am lipit de alte imagini de azi. TOT CEEA CE ESTE FILMAT ÎN EXTERIOR S-A FILMAT ACUM UN AN. Acum stau în casă, nu ies nicăieri.Rog pe toți proprietarii de pensiuni, hoteluri, hosteluri, aparthoteluri, blocuri de vânzare să înțeleagă gravitatea momentului și să accepte provocarea. Am ales hotelurile din orașele menționate întrucât reprezentanții ministerului au spus că acolo sunt cele mai mari nevoi acum: Suceava, Cluj, Iași, Constanța, Timișoara. HOTELURILE MENȚIONATE ÎN VIDEO SUNT PROVOCATE SĂ OFERE GRATIS CAMERELE (nu-i suficient să aprindă becurile în formă de inimă).Țineți minte: acum o săptămână, în Suceava erau vreo doi infectați. Unii stăteam liniștiți și mergeam la fotbal. În orice clipă, orașul vostru poate ajunge ca Suceava. Help us!!! Suceava este Lombardia României, Bergamo. Situația e mult mai disperată decât se vede la televizor sau când dai scroll pe facebook.De mâine voi începe oficial o strângere de fonduri. Aveți puțină răbdare până pe la ora 14:00 sper să reușim să lansăm un video de promovare pentru donații.Montajul a fost făcut fff urgent prin skype de către Roxana. Îi mulțumesc și ei și Cristinei pentru că mi-au suportat nervii și palpitațiile și pt. că a reușit să traducă într-un film ceea ce i-am regizat eu printre sutele de telefoane primite de la oameni. #cutoțiiînLINIAÎNTÂI #unpasmicdefurnicâ #șîtotuvafibini

