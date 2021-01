Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a precizat ca va fi adoptata o ordonanta de urgenta pentru ca asimptomaticii si simptomaticii fara comorbiditati sa fie tratati la domiciliu, sub supravegherea medicilor de familie, scrie realitatea.net

Pacientii vor fi verificati de autoritati pentru a se asigura ca vor ramane acasa pe durata acestei perioade.

„Maine avem in sedinta de Guvern, iar in sedinta de Guvern vom avea o ordonanta de urgenta de modificare a Legii 136 in care asimptomaticii si simptomaticii fara comorbiditati vor fi tratati la domiciliu sub supravegherea medicilor de familie. O data vor fi monitorizati de medicii de familie, a doua oara vor fi evaluati si urmariti de catre organele in drept pentru a ramane la domiciliu si a-si putea face tratamentul, dar si pentru a-i proteja pe ceilalti”, a declarat Nelu Tataru, intrebat, miercuri, la Cluj, ce se va intampla cu persoanele asimptomatice care nu vor mai fi internate in spital si care nici nu vor respecta regulile.

Sursa: Realitatea de Realitatea Medicala