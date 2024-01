Medicul Adrian Marinescu a vorbit la un post de televiziune despre efectele negative pe care le poate aduce combinarea unor medicamente.

Simptomele virozelor respiratorii

stare de oboseală

tuse (seacă sau cu expectorație)

secreții nazale

dureri musculare

strănut

dureri în gât

febră

dureri de cap

nas înfundat

Simptome gripale

febră peste 40°C

cefalee (dureri de cap)

mialgii (dureri musculare)

artralgii (dureri articulare)

disfagie (durere în gât)

astenie marcată (stare de slăbiciune)

tuse uscată, rinoree (secreții nazale apoase)

frisoane

„O altă problemă este că ne tratăm uneori singuri, după ureche. Luăm paracetamol, ibuprofen, aspirină chiar şi în acelaşi timp. Nu trebuie să luăm nici antiinflamator şi nici paracetamol. Paracetamolul, fie îl luăm ca antitermic, atunci când am febră, fie că vreau să rezolv o anumită problemă. În condițiile în care nu le am pe astea, nu am de ce să iau paracetamol. Mare atenție, nu iau paracetamol fără număr, pentru că s-ar putea să vorbim de intoxicație.

Noi, românii, suntem campioni, în sensul că luăm antibioticele precum bomboanele. Facem o greșeală mare. De fapt, facem mai multe greșeli. Înseamnă reacții adverse care de multe ori înseamnă mai mult decât reacția la vaccin. Ne punem probleme de vaccin, dar luăm antibiotice care au reacții adverse.”, spune medicul.

Tratamentul virozelor de sezon

decongestionante nazale

antitusive sau expectorante

pastile pentru ameliorarea durerilor în gât

antitermice (doar dacă apare febra)

odihnă

creșterea aportului hidric

În ce condiții mergem la medic dacă avem răceală/gripă

dificultăți de respirație

dureri în piept

durere în gât care se agravează la înghițire

tuse care nu dispare după câteva săptămâni

durere de cap sau durere sinusală care nu dispare

vărsături persistente, o problemă care poate duce la deshidratare

temperatură ridicată (38°C sau mai mare)

senzație de confuzie sau dezorientare

tuse cu spută

Sursa: Tabu.RO