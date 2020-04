Medicii trag un semnal de alarmă în legătură cu posibila revenire a epidemiei de coronavirus în cazul unei relaxări prea bruște a restricțiilor și fără menținerea măsurilor de protecție. Medicul israelian Herman Berkovits a avertizat că noul coronavirus „nu ne va părăsi”, chiar dacă în toată lumea se observă o ameliorare, și că este foarte important ca relaxarea să se facă încet pentru a nu preveni un al doilea sau chiar un al treilea val al epidemiei de COVID-19, într-o intervenție telefonică la emisiunea „Legile puterii”, de luni seară, la Realitatea PLUS.

„Sunt sigur ca in toata lumea incepe sa fie o ameliorare, azi (luni, 27 aprilie – n.red.), in Israel avem doar 23 de cazuri noi de coronavirus, desi avem 15.500 diagnoisticati și decedati 202, intubati sub 100, deci o amelioarare extraordinara la noi. De ieri (duminică, 26 aprilie – n.red.), viața la noi a început incet-incet să se întoarcă. Acum este foarte important să ții regimul si responsabilitatile – măștile, să faci igiena. Israelul este închis, parca este asediat, nimeni nu are voie sa iasa din case mâine de Ziua independenței, ca sa fim siguri ca nu ies familiile si sa nu ne contaminam iarăși”, a declarat medicul Herman Berkovits, luni seară, la „Legile puterii” de la Realitatea PLUS.

„Virusul acesta poate avea și o nouă evolutie, a doua si a treia. (…) Acest virus nu ne va parasi, din cauza asta e foarte important sa eliberam incetul cu incetul economia, industria si scolile, încetul cu încetul, ca să nu ne trezim cu un al doilea sau al treilea val de virus”, a avertizat medicul personal al premierului israelian Benjamin Netanyahu.

La fel spune și medicul român Ion Alexie, specialist în boli interne și infecțioase, stabilit în SUA: „Relaxarea poate să fie periculoasă Viitorul val de infectii va fi probabil in toamnă – octombrie, noiembrie decembrie”.

Posibile tratamente pentru cei bolnavi de COVID-19

„Un tratament foarte interesant, foarte simplu, am citit intr-o revista americană, despre un medicament care se foloseste pentru arsuri de stomac, un tratament foarte ieftin, se fac experimente si ajuta la ameliorarea generala, s-a observat în China că cei care au primit acest medicament s-au simtit mai bine”, a mai explicat Berkovits, în emiunea „Legile puterii”.

De asemenea, transfuzia de plasmă, spune medicul israelian, este foarte importantă: „Transfuzia de plasmă nu este ceva nou, s-a folosit si in multe alte epidemii, in gripa porcina, virusul Ebola, acum se foloseste foarte mult la noi si ajuta foarte mult la aceste ameliorari ale bolnavilor”.

Berkovits: Este în curs producerea unui nou vaccin împotriva coronavirusului

„La noi in tara este in curs producerea unui vaccin care ataca punctul sensibil al virusului, acea membrana proteinica a virusului. S-a primit permisiunea de la Oficiul de brevete din SUA pentru un brevet la un vaccin inovator de la noi din țară, de la un institut biologic. (Acțiunea vaccinului – n.red.) se bazează pe atacul la cel mai sensibil punct al virusului, virus care se conexează cu celulele umane. Virusul are o membrană proteinica, de aminoacizi, și se caută așa-zisul călcâi al lui Ahile ca să fie atacat acest virus și s-a găsit o metodă, brevetată in SUA, si sa speram ca este inca o noua metoda pentru productia de vaccinuri”, a anunțat Berkovits, la „Legile puterii”.

Despre vaccinarea pentru gripa sezonieră ca posibilă protecție în fața noului coronavirus, medicul român Ion Alexie, specialist în boli interne și infecțioase, stabilit în SUA, spune că „vaccinarea trebuie făcută. Eu aș vaccina și pentru pneumococ, ca sa protejez bolnavii, cu vaccinul pneumococ și pentru gripă”.

„Sunt adeptul tuturor vaccinurilor. Ca medic specialist pediatru, spun ca sunt foarte importante. Nu stim daca pana atunci vom avea vaccinul impotriva coronavirusului”, a precizat și medicul israelian Berkovits.