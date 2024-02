Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anunţat că, în şedinţa de Guvern de joi, urmează să se aprobe Creditul fermierului, care oferă un acces mai facil agricultorilor la finanţări vitale. El a menţionat că şi în 2024 va fi achitată o cotă de 50% din facturile pentru energia electrică folosită în irigarea culturilor agricole.

“Continuăm să adoptăm soluţiile convenite cu fermierii luna trecută, aprobăm astăzi Creditul fermierului, oferind acces mai facil agricultorilor la finanţări vitale. Alocăm aproape 165 de milioane de euro şi acoperim partea cea mai importantă a dobânzii la creditele bancare. Practic, suportăm rata dobânzii ROBOR, iar fermierii rămân cu marja ce nu poate depăşi 1,95% pe an. Sprijinul este de maximum 280.000 de euro pe cinci ani. De asemenea, aprobăm o măsură prin care ajutăm fermierii ce folosesc sistemul de irigaţie. Achităm şi în anul 2024 o cotă de 50% din facturile pentru energia electrică folosită în irigarea culturilor agricole. În plus, am văzut cu toţii că avem o veste bună şi de la Bruxelles”, a declarat Marcel Ciolacu.

El a adăugat că a fost retras de către Comisia Europeană proiectul privind pesticidele în agricultură.



“După eforturile intense ale României şi altor state europene, Comisia Europeană retrage proiectul controversat privind pesticidele în agricultură, care i-ar fi dezavantajat serios pe fermierii noştri. Este o victorie atât a Guvernului, cât şi a celor mai serioşi europarlamentari români în a susţine cu argumente solide interesele agriculturii naţionale”, a afirmat premierul.



De asemenea, Marcel Ciolacu s-a referit şi la realizarea unui pachet de măsuri de sprijin pentru firmele româneşti.



“Până să comasăm alegeri, propun să comasăm efortul dintre stat şi mediul privat pentru a găsi soluţii care să ajute concret economia. De aceea, săptămâna viitoare, mă voi întâlni cu patronatele din Confederaţia Concordia şi Consiliul Naţional al IMM-urilor ca să consolidăm un pachet de măsuri de sprijin pentru firmele româneşti”, a precizat Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu a postat un mesaj și pe facebook despre acest subiect: „Toate măsurile convenite cu fermierii se duc până la capăt! Astăzi am aprobat Creditul Fermierului, prin care suportăm rata dobânzii ROBOR, dar și măsura prin care acoperim 50% din facturile pentru energia electrică folosită la irigarea culturilor agricole. Sunt două măsuri esențiale care vor duce la creșterea producției românești de hrană!

De asemenea, am salutat decizia Comisiei Europene de a retrage proiectul privind pesticidele în agricultură, care i-ar fi dezavantajat serios pe fermierii noștri. Este o victorie atât a Guvernului cât și a celor mai serioși europarlamentari români, în a susține cu argumente solide interesele agriculturii naționale!”

