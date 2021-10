ANSVSA aduce în atenția cosumatorilor retragerea de pe piață a produsului „rodii” furnizate de Deco Frucht SRL.

În cele ce urmează este redat comunicatul emis de furnizorul Deco Frucht SRL:

„Va informam ca in urma prelevarii unor probe in cadrul programului nostru de autocontrol, s-a decelat o depasire a valorilor admise de reziduuri de pesticide (Lambda-Cyhalothrin). Ca urmare, s-a dispus retragerea de la comercializare a urmatoarelor loturi neconforme ale produsului 09700153 RODII, distribuitor DECO FRUCHT SRL, origine Turcia:

LOT L4002 (lot furnizor: 65240921171_15-422)

LOT L3907 (lot furnizor: 65240921171_15-422)

LOT L3902 (lot furnizor: 65240921171_15-422)

In consecinta se dispune retragerea de comercializare si readucerea in magazine pe baza bonului fiscal al produsului rodii comercializat in perioada 29.09.-10.10.2021.

Masuri pentru consumatori

Considerand ca sanatatea consumatorilor este cea mai importanta, solicitam clientilor sa NU consume produsele cu loturile sus mentionate si roaga cu amabilitate sa le distruga sau sa le returneze la punctul de vanzare din care s-au achizitionat produsele din reteaua KAUFLAND

Produsele se pot returna pana la 01.11.2021. ”

Sursa: A.N.S.V.S.A.