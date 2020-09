Alegeri locale 2020. Exit poll alegeri locale 2020. Institutul de Cercetare Sociologică CURS-Avangarde centralizează toate informațiile despre rezultatele alegerilor locale din 2020. Acestea vor fi prezentate, la Realitatea PLUS și pe site-ul, www.realitatea.net, în această seară, la ora 21:00, într-o ediție specială.

Alegeri locale 2020. Exit poll alegeri locale 2020. În centrul din Capitală, procentele se schimbă de la minut la minut. Lupta este una strânsă, candidații sunt la limită. Statisticile se bazează pe răspunsul a peste 10.000 de oameni. Pulsul străzii este luat de aproximativ 500 de oameni care sunt, în aceste momente, pe teren.

În multe orașe ale țării, rezultatele sunt strânse, dar spectaculoase, în ciuda faptului că românii votează, astăzi, după reguli stricte impuse de pandemia de coronavirus.

„E foarte interesant un singur aspect, din punctul meu de vedere – cel al prezentei. Putem vedea ca exista schimbari fata de anii trecuti. Chiar daca rata prezentei nu este una extraordinar de mare, cel putin la nivel national este putin sub cea din 2016 de la locale. Pe Municipiul Bucuresti, este o prezenta putin mai mare, dar nu spectaculoasa. Mai degraba spectaculos este profilul demografic al celor care au participat la vot, putem vedea o participare intr-un procent mai important a tinerilor si a persoanelor cu o educatie superioara, spre deosebire de 2016. Ceea ce poate anunta ceva sau nu, vom vedea cum vor evolua lucrurile in timpul zilei, daca dupa pranz se va pastra acea tendinta ca tinerii sa vina la vot sau, de data aceasta, au venit in prima parte a zilei din diferite motive, poate datorita cererii de mobilizare la vot sau din cauza unor temeri legate de aceasta pandemie, sunt multe semne de intrebare, vom vedea in a doua parte a zilei cum evolueaza lucrurile”, a spus, intr-o intervenție la Realitatea PLUS, sociologul Vladimir Ionaș.

Alegeri locale 2020. Exit poll alegeri locale 2020. Miza alegerilor de astăzi este uriașă, atât în țară, unde baronii locali au purtat reale bătălii – unii în mediul online, alții chiar în stradă, cât și în București, unde se află cea mai mare primărie din țară.

Situația este strânsă și în sectoare și, dacă ne luăm după centralizarea de la ora 14:00:

SECTORUL 1: 22.23%

SECTORUL 2: 19.69%

SECTORUL 3: 15.87%

SECTORUL 4: 19.21%

SECTORUL 5: 19.48%

SECTORUL 6: 20.17%

În teritoriu, datele centralizate până în acest moment arată o schimbare notabilă a clasamentului:

Top județe FRUNTAȘE:

OLT: 32.18%

TELEORMAN: 31.87%

GIURGIU: 31.68%

MEHEDINȚI: 31.33%

GORJ: 29.96%

CĂLĂRAȘI: 29.65%

Top județe CODAȘE:

BUCUREȘTI: 19.14%

COVASNA: 20.01%

VASLUI: 20.49%

IAȘI: 20.60%

HARGHITA: 21.23%

GALAȚI: 21.43%

După prezența în funcție de VÂRSTĂ:

18 – 24 ANI: 6.39%

25 – 34 ANI: 11.37%

35 – 44 ANI: 16.59%

45 – 64 ANI: 38.97%

65+ ANI: 26.68%