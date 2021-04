„Am încredere și nădejde în esența creștină a acestui neam. Am încredere în forța lui subversivă, tacită. Am încredere că acest popor va da oameni care se vor jertfi și care îl vor înălța. Am încredere. Vă spun de pe acuma, poporul acesta va scoate mărturisitori. Va scoate martiri. O să vedeți. Din te miri ce. Din tinerii care sunt confuzi. Din oamenii care stau pe la cozi. E prea tare vocația acestui neam. E prea puternică moștenirea”, a declarat actorul și scriitorul Dan Puric la „Legile Puterii”

„Vorbiți-i acestui popor despre frumosul din el și o să vedeți cum învie. Încurajați acest popor care acum este obidit să îi spuneți că are valori fundamentale. Suntem foarte vechi. Suntem teribil de vechi în credința noastră. Ne-am născut cu ochii spre cer, nu ne-am băgat prin catacombe dintr-astea nenorocite. A, ne-am băgat în catacombe creștine. Știți ce înseamnă o catacombă creștină? Să iei cerul cu tine și să îl bagi în inimă”, a continuat Puric.

„Eu merg prin țară și am întâlnit niște tineri de o forță incredibilă, de o forță extraordinară. Am găsit poporul acela concentrat. Am găsit adevărați apostoli. Și ei sunt pe computere, și ei sunt pe telefoane, și ei sunt pe astea… nu s-au lăsat contaminați. (…) Poporul român își revine în matcă. E o forță teribilă creștină în neamul acesta. Și atunci am această nădejde. Acest Paște îl trăiesc cu o bucurie fantastică. Nu poți să îl îndepărtezi pe om de credință. Cu cât în îndepărtezi, cu atât este credința mai mare. Așa îmi petrec eu Paștele. Cu această sfântă nădejde că poporul acesta își revine. Se ridică încet și sigur. (…) Comuniunea se face tainic. O face Dumnezeu și iată că suntem martori. Poporul român își revine. Este fantastic și o să vedeți unde va merge. Cel Rău s-a înșelat când a lovit aici, în țara asta,” a conchis artistul.

Sursa: Realitatea de Bucuresti