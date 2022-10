Analistul politic Dorin Iacob crede că recentele critici lansate de președintele Klaus Iohannis față de declarațiile ministrului Apărării, Vasile Dîncu, privind o posibilă negociere de pace între Ucraina și Rusia ar fi pornit de la dezinformare indirectă. Iacob a opinat că nuanțele sugerate de Dîncu sunt corecte, în raport cu politica NATO, dar ar fi fost greșit interpretate.

„Garanția reală pentru Ucraina, într-un într-un asemenea demers de pace, s-ar putea asigura doar prin implicarea, încă din perioada procedurilor de pace, a NATO și a țărilor europene, asta a fost sensul spuselor lui Vasile Dîncu. Klaus Iohannis are și el dreptate când spune că nu presa trebuie să clarifice astfel de lucruri, în sensul în care domnia sa, un pic ironic, a indicat că anumiți demnitari ar trebui să mai citească și presa. Este valabil și pentru cei de la Cotroceni, nu spun neapărat că pentru domnul președinte Klaus Iohannis, pentru că dacă s-ar fi uitat mai atent la declarațiile lui Vasile Dîncu, ar fi observat că el este in consens cu toate aspirațiile internaționale atunci când se vorbește despre pace”, a declarat, la Realitatea Plus, analistul politic Dorin Iacob.

NUANȚELE INTRODUSE DE VASILE DÎNCU SUNT CORECTE, CRED CĂ PREȘEDINTELE A FOST DEZINFORMAT

„Sistemul miliar al NATO este organizat și structurat pe ideea menținerii păcii și a prezenței păcii în viața popoarelor din Alianță. Așa că această mentalitate proactivă pentru pace nu are nimic greșit în ea. Nuanțele pe care le-a dat ministrul Vasile Dîncu sunt nuanțele corecte în cazul în care se declanșează un proces de pace. Nu a spus nimic negativ la adresa Ucrainei și favorabil la adresa Rusiei. Cred că este doar o dezinformare indusă, culmea tot prin spațiul presei”, a mai precizat Iacob.