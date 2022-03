Cristi administrează o cafenea în satul Iaslovăţ, lângă Suceava, și a făcut voluntariat în Vama Siret. Cu toate acestea, a avut în continuare suspiciuni și a decis să plece în Ucraina împreună cu prietenul său Samuel, care este frizer.

”Ne-am decis sâmbătă să mergem până în Ucraina să vedem care-i situaţia de acolo, dacă e chiar la fel de grav cum se spune la ştiri. Am trecut de undeva de 40-50 de checkpoint-uri. Erau oameni cu copiii, cu câini pe care îi scoteau la plimbare, cu bicicletele cu care se plimbau, într-adevăr nu erau la fel de mulţi oameni precum ar fi trebuit să fie, dar erau oameni pe acolo”, a povestit Cristian Lipa, pentru Observator News.

Pentru că nu au găsit un loc de cazare, întrucât ucrainenii nu se așteaptă să vină turiști în această perioadă, cei doi au dormit în mașină, nemîncați. Atunci s-au convins că războiul este real. Cu toate acestea, au explorat împrejurimile Kievului.

”Undeva pe la ora 10 s-a dat o rachetă undeva, s-a auzit o bubuitură foarte mare, au început sirenele să sune. Toată noaptea am auzit sirenele. Au început să se audă bombe, împuşcături, am dat cu maşina cu spatele între nişte copaci, într-o pădurice, am stat acolo ascunşi. Se bombardează! Uite sat fărâmat aici-şa. Un sat întreg e fărâmat aici. Uite aici maşini fărâmate, maşini fărâmate de bombe, o biserică fărâmată. Era totul distrus, în plus de asta, când ne-a oprit soldatul la un check-point şi i-am dat paşapoartele, a început să se bombardezele chiar lângă noi. Soldatul, după ce a ajuns în şanţ, ne-a făcut şi nouă semn, am fugit şi noi acolo, ne-am ascuns, am stat vreo zece minute acolo”, a mai povestit Cristian Lipa.

Cei doi se află deja de patru zile în Ucraina. Potrivit sursei citate, sunt la 140 de kilometri de Kiev, disperaţi să găsească un loc unde să mânânce.