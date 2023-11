„Preşedintele Senatului ceh a reconfirmat, la Bucureşti, sprijinul ferm al Cehiei pentru aderarea României la spaţiul Schengen. Îţi mulţumesc lui Miloš Vystrčil pentru prietenia ta şi pentru contribuţia ţării tale la proiectul european”, a scris Marcel Ciolacu, marţi pe reţeaua X, fostă Twitter.

The President of the Czech Senate reconfirmed in Bucharest ????????’s steadfast support for Romania’s accession to the #Schengen area. Thank you @Vystrcil_Milos for your friendship and for your country’s contribution to the European ???????? project. pic.twitter.com/xkdnTyZNhy

— Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) November 21, 2023