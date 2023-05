1. Barbatii nu respecta femeia cu care a facut sex la prima intalnire

Adevarul este ca nu conteaza daca ai facut sex la prima sau la cea de-a 99 intalnire. Actul sexul nu este egal cu respectul. Fiecare situatie este diferita, dupa cum fiecare persoana este diferita. Daca iei decizii bazate pe ceea ce vor crede altii despre tine si nu pe ceea ce tu vrei, atunci nu faci decat sa te programezi pentru dezamagiri, scrie Sfatul Părinților.

2. Barbatilor le place vanatoarea

Barbatilor le place ca o femeie sa dea dovada de curaj si sa abordeze un necunoscut riscand respingerea si umilirea. De ce sa nu profiti de oportunitatea de a iesi cu cineva? Nu pare stresant deloc. In schimb femeile iubesc vanatoarea. De ce nu ar face-o? De ce n-ar fi in situatia in care pot alege ce-si doresc dintr-o multime de pretendenti. Din acest punct de vedere barbatii ar schimba oricand locul. Nu inseamna ca barbatii nu iubesc vanatoarea, ci doar ca sunt nevoiti s-o faca.

3. Un barbat nu poate fi prieten cu o femeie fara sa faca sex cu ea

Adevarul este ca barbatii pot fi prieteni cu femeile fara sa se implice intr-o relatie sexuala. Asta nu inseamna ca ei nu se pot gasi reciproc atragatori. Insa nu e neaparat sa si ajunga in pat.

4. Barbatii prefera ca partenerele sa lase ceva si pentru imaginatie

Barbatilor le plac femeile imbracate intr-un top si cu o pereche de jeans mulati? Categoric da! Se mai dau in vant dupa partenerele lor atunci cand ies de la dus acoperite doar de un prosop? Cu siguranta, da! Oare, barbatii se excita atunci cand iubitele poarta lenjerie de la Victoria’s Secret? O, da. Insa ce iubesc barbatii mai mult decat orice? Raspunsul este simplu: sa dea jos toate acele lucruri de pe partenerele lor. Este adevarat ca barbatilor le place sa-si imagineze femeile in costumul Evei, insa si mai mult iubesc SA-SI VADA partenerele astfel.

5. Barbatii sunt intimidati de femeile independente

Multi barbati sunt intimidati. Insa multi barbati nu sunt. Supozitia nu este adevarata in special pentru barbatii sub 40 de ani. Acestia sunt obisnuiti sa se vada, sa se intalneasca, sa cunoasca, sa socializeze si sa aiba intalniri amoroase cu femei independente. Un barbat increzator in fortele sale se simte si mai puternic daca are alaturi o partenera independenta.