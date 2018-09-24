VIDEO Golazo în Liga a III-a! Execuție „Folha Seca” superbă de la 25 de metri, la Suceava

Golazo, sâmbătă, în Liga a III-a. Sid Bouadiila, jucătorul Forestei Suceava, a înscris în stil Folha Seca printr-un șut puternic de la aproape 30 de metri.

A fost spectacol, sâmbătă, la meciul Foresta Suceava - CSM Roman din Liga a III-a. Partida de pe Stadionul Areni din Suceava, contând pentru etapa a V-a a Seriei I, s-a terminat 5-1. Cea mai frumoasă reușită a fost un golazo marcat de francezul Sid Bouadiila. Jucătorul Forestei a șutat puternic din prima, de la 25 de metri, o minge respinsă după un corner. Execuția imparabilă în stil Folha Seca a ajuns direct în poarta formației CSM Roman. Era golul de 5-1.Același Sid Bouadiila a marcat, la 1-1, printre picioarele portarului Băiceanu.

