Voucherele de vacanță, soluția prin care statul vrea să-i țină pe români în țară. Ce propun autoritățile

Operatorii din turism cer măsuri prin care românii să fie încurajați să-și petreacă vacanțele în țară, după ce numărul turiștilor români a scăzut în acest an.
Una dintre principalele soluții propuse este extinderea voucherelor de vacanță către angajații din mediul privat, printr-un mecanism care ar permite firmelor să deducă o parte din valoarea acestora din impozitul pe profit.
Vouchere pentru angajații din privat
În Parlament există un proiect de lege prin care companiile private ar putea fi încurajate să ofere angajaților tichete de vacanță. Firmele care plătesc impozit pe profit ar putea scădea din suma datorată statului valoarea voucherelor acordate angajaților, în limita a 20% din impozitul pe profit.
Inițiatorii proiectului susțin că măsura ar putea direcționa mai mulți bani către turismul românesc și ar putea stimula companiile să includă astfel de beneficii în pachetele salariale.
Mai puțini români au ales România
Datele pentru primele șapte luni ale anului arată o scădere de 4,1% a numărului turiștilor români, în timp ce numărul turiștilor străini a crescut cu aproape 10%.
Situația îi îngrijorează pe operatorii din industrie, care încearcă să găsească soluții pentru ca banii cheltuiți în concedii să rămână mai mult în economia locală.
Potrivit unui studiu realizat în rândul a 455 de antreprenori din turism, 48,1% consideră voucherele de vacanță cea mai eficientă măsură pentru stimularea turismului intern. Un alt grup, de 17,3%, indică reducerea TVA drept soluție.
Se cer vouchere pentru următorii ani
Ministrul interimar al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, susține că sistemul ar trebui să ofere predictibilitate și să fie menținut pe o perioadă mai lungă.
Una dintre variantele analizate este acordarea voucherelor pentru următorii doi sau trei ani, în funcție de posibilitățile bugetare.
O altă discuție vizează stabilirea unor condiții de eligibilitate în funcție de veniturile angajaților.
Festivalurile atrag turiști
Evenimentele și festivalurile au devenit în acest an un factor important pentru turismul intern. În paralel, hotelurile și celelalte afaceri din domeniu investesc tot mai mult în promovarea online pentru a atrage clienți.
Reprezentanții mediului de afaceri consideră însă că promovarea nu este suficientă. Ei cer investiții și în infrastructura de agrement, astfel încât România să poată concura mai bine cu destinațiile externe.
Cât câștigă statul
Susținătorii proiectului privind voucherele pentru angajații din privat argumentează că banii cheltuiți în turism se întorc parțial la buget prin taxe și impozite.
Potrivit datelor invocate de inițiatorii proiectului, pentru fiecare leu cheltuit în industria turismului, statul ar putea încasa între 1 și 2,4 lei.
Miza este, astfel, dublă: creșterea numărului de români care aleg destinații interne și păstrarea în economia națională a unei părți mai mari din banii cheltuiți în perioada concediilor.