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Urmărire ca în filme în Suceava! Doi oameni au murit după ce au fugit de un bărbat înarmat cu macete

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iun. 2026, 15:37

Un bărbat din județul Suceava a fost trimis în judecată pentru omor calificat, după un incident violent petrecut în luna aprilie, care s-a încheiat cu moartea a două persoane.

Totul ar fi început în urma unui conflict izbucnit la domiciliul inculpatului, unde au ajuns două dintre victime împreună cu un martor. În timpul altercației, unul dintre bărbați l-ar fi lovit pe proprietar, iar situația a degenerat rapid.

Potrivit anchetei, bărbatul ar fi vrut să se răzbune și s-a înarmat cu două macete. Temându-se că scandalul va escalada, cele două victime și martorul au urcat într-un autoturism BMW și au părăsit zona.

Agresorul nu a renunțat însă și s-a urcat la volanul unui Audi A5, pornind în urmărirea lor. Cursa periculoasă s-a desfășurat pe mai mulți kilometri, cele două vehicule atingând viteze extrem de mari.

În timpul urmăririi, mașinile au circulat cu până la 162 km/h. La un moment dat, șoferul autoturismului urmărit a pierdut controlul direcției, iar vehiculul s-a răsturnat și s-a izbit violent de un copac.

Impactul a fost devastator. Cele două persoane aflate în mașină au murit în urma accidentului, în timp ce martorul a supraviețuit.

Anchetatorii au concluzionat că urmărirea agresivă și comportamentul inculpatului au avut un rol determinant în producerea tragediei, motiv pentru care acesta a fost trimis în judecată pentru omor calificat.

Cazul a șocat comunitatea locală prin violența evenimentelor și deznodământul tragic al unei dispute care s-a transformat într-o urmărire mortală pe șosea.

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