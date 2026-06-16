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Urmărire ca în filme în Suceava! Doi oameni au murit după ce au fugit de un bărbat înarmat cu macete
Poliție
Un bărbat din județul Suceava a fost trimis în judecată pentru omor calificat, după un incident violent petrecut în luna aprilie, care s-a încheiat cu moartea a două persoane.
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