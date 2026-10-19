Tânăr amendat și cu permisul suspendat pentru drifturi într-un giratoriu din Suceava

Publicat 19 oct. 2026, 10:57 Sursă SV News

Un tânăr de 19 ani din Rădăuți a fost amendat cu 2.811,25 lei și i s-a suspendat permisul pe o perioadă de 30 zile pentru comportament periculos într-un giratoriu din Suceava.

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