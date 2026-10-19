Tânăr amendat și cu permisul suspendat pentru drifturi într-un giratoriu din Suceava

Un tânăr de 19 ani din Rădăuți a fost amendat cu 2.811,25 lei și i s-a suspendat permisul pe o perioadă de 30 zile pentru comportament periculos într-un giratoriu din Suceava.
Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Suceava au sesizat din oficiu un incident înregistrat la data de 18 octombrie, conform informațiilor publicate de SV News. Materialul video, apărut în mediul online, surprindea un autoturism realizând intenționat derapaje controlate în intersecția în sens giratoriu situată între strada Calea Unirii și strada Calea Burdujeni.
Verificările efectuate au stabilit că vehiculul a fost condus de un bărbat de 19 ani, domiciliat în Rădăuți. Pentru nerespectarea prevederilor legale privind siguranța traficului, șoferului i s-a aplicat o amendă contravențională în cuantum de 2.811,25 lei.
În plus, poliția a dispus suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 30 de zile. Aceste sancțiuni au fost aplicate conform articolului 541 alin.(2) lit. (h) din OUG 195/2002 și articolului 147 pct. 1 din HG 1391/2006.
Forțele de ordine au precizat că atrag atenția asupra riscurilor generate de astfel de manevre în trafic, avertizând aplicarea fermă a măsurilor legale pentru prevenirea repetării comportamentelor agresive la volan.