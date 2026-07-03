Șomajul, în creștere! Aproape o treime dintre tineri nu au un loc de muncă: cum arată noile date INS

Publicat 3 iul. 2026, 07:59 Sursă Realitatea PLUS

Date îngrijorătoare de la Institutul Național de Statistică! În comparație cu luna mai, rata șomajului a crescut în luna iunie. Creșterea a fost mai mare în cazul femeilor. Mai mult, aproape o treime dintre tineri nu au locuri de muncă.

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