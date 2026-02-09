Scenă de groază în Satu Mare! Adolescent de 17 ani, înjunghiat de vecin după un conflict la telefon. Agresorul a fost arestat

Adolescent de 17 ani, înjunghiat de vecin după un conflict la telefon

Un incident violent a avut loc în municipiul Carei, județul Satu Mare, unde un adolescent de 17 ani a fost la un pas de moarte, după ce a fost atacat cu un cuțit de propriul vecin, în urma unei dispute pornite la telefon.

Potrivit anchetatorilor, conflictul dintre cei doi tineri, în vârstă de 17, respectiv 21 de ani, a degenerat rapid, după mai multe convorbiri tensionate. La un moment dat, suspectul l-ar fi chemat pe minor afară, unde l-a atacat fără avertisment.

Agresorul i-a provocat victimei o rană gravă în zona abdomenului, punându-i viața în pericol. Tânărul a fost preluat de urgență de echipajele medicale și transportat la spital, unde medicii au reușit să îl stabilizeze.

Surse medicale spun că adolescentul va avea nevoie de cel puțin o lună de îngrijiri și recuperare. Un detaliu șocant al anchetei este faptul că la întreaga scenă ar fi asistat și fratele mai mic al agresorului, în vârstă de doar 10 ani.

Victima și suspectul locuiau în case diferite, dar împărțeau aceeași curte, ceea ce ar fi contribuit la escaladarea conflictului. Tânărul de 21 de ani a fost reținut și ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru tentativă de omor.

Polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate motivele care au stat la baza scandalului. Ancheta este îngreunată momentan de starea victimei, care nu a putut fi încă audiată. Dacă va fi găsit vinovat, agresorul riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare