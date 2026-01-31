O adolescentă de 18 ani a fost găsită moartă într-o locuință din Tulcea; poliția a demarat ancheta
O tânără de 18 ani a fost descoperită decedată vineri după-amiază într-o locuință din Tulcea, iar autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele morții, a anunțat sâmbătă Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea.
Apelul la 112 a fost făcut de către persoane din apropiere, iar polițiștii împreună cu echipajul Serviciului de Ambulanță Județean s-au deplasat de urgență la fața locului. La sosire, oamenii legii au confirmat decesul și au identificat victima ca fiind o tânără din Babadag.
Cercetările sunt în desfășurare, sub coordonarea procurorilor, pentru a stabili cauzele și împrejurările exacte ale decesului. Ancheta va include audieri și expertize medico-legale pentru clarificarea situației.
