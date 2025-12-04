Ministerul Transporturilor blochează reducerea remunerațiilor CNAB

Fondul Proprietatea își exprimă nemulțumirea față de voturile exprimate în recentele Adunări Generale ale Acționarilor de la Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), unde toate punctele suplimentare propuse de Fond au fost respinse de acționarul majoritar, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Discuțiile au avut loc în ședințele din 27 noiembrie și 2 decembrie 2025, potrivit comunicatului transmis de Franklin Templeton International Services SPRL, Administrator Unic și AFIA al Fondului Proprietatea.

Una dintre propunerile respinse făcea referire la stabilirea unei remunerații considerate echitabile pentru membrii Consiliului de Administrație, măsură care, în opinia Fondului Proprietatea, ar fi contribuit la îmbunătățirea guvernanței corporative și ar fi sprijinit procesul de listare a CNAB la Bursa de Valori București.

Reprezentanții Fondului au solicitat ca remunerația fixă lunară pentru administratori să fie stabilită la 19.885 de lei brut per membru. În comunicat se precizează că „Fondul Proprietatea a propus stabilirea remuneraţiei lunare brute fixe pentru administratori la 19.885 lei brut/lună/membru, reflectând reperele industriei şi dimensiunea companiei. Această propunere a fost respinsă de Ministerul Transporturilor, iar remuneraţia aprobată de 46.560 lei brut/lună/membru rămâne profund disproporţionată în comparaţie cu alte consilii de administraţie de aeroporturi din România”.

Fondul a mai solicitat reluarea procesului de selecție a auditorului financiar, invocând necesitatea unui specialist recunoscut în domeniul pieței de capital pentru a evita întârzierile și costurile suplimentare în perspectiva listării. De asemenea, s-a opus modificărilor propuse la actul constitutiv al CNAB, care ar reduce termenul de convocare pentru ședințele CA la doar 48 de ore și ar permite adoptarea punctelor suplimentare de pe ordinea de zi fără unanimitate.

În documentul transmis, Fondul avertizează: „Aceste modificări subminează funcţia de supraveghere a consiliului de administraţie şi se pare că modelul negativ se repetă şi în alte companii din subordinea Ministerului Transporturilor”.