Iad dezlănțuit în curtea unui bătrân din Suceava. Gospodăria, făcută scrum după un incendiu nimicitor

Clipe de coșmar pentru un bărbat de 76 de ani din satul Oniceni, comuna Forăști, după ce gospodăria sa a fost cuprinsă de un incendiu violent. Flăcările au înghițit atât casa de locuit, cât și adăpostul de animale, construcții lipite, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați.

La fața locului au intervenit pompierii militari din Fălticeni și Dolhasca, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Cornu Luncii. În total, patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD au fost mobilizate pentru a ține focul sub control.

Potrivit reprezentanților ISU Suceava, la sosirea echipajelor incendiul se manifesta generalizat, cu flăcări puternice care amenințau să se extindă la alte construcții și la vegetația din apropiere. Intervenția s-a concentrat pe localizarea și limitarea propagării focului.

Proprietarul gospodăriei a suferit un atac de panică în urma incidentului. Echipajul SMURD i-a acordat îngrijiri medicale la fața locului, însă bărbatul a refuzat transportul la spital.

Pompierii au continuat intervenția pentru lichidarea completă a incendiului și urmează să stabilească exact cauza izbucnirii focului. Din fericire, nu au fost raportate alte victime și nici pagube în afara gospodăriei afectate.