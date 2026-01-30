Social· 1 min citire
EXCLUSIV Imaginile filmate cu flagrantul avocatei Adriana Georgescu VIDEO
30 ian. 2026, 08:30
Actualizat: 30 ian. 2026, 08:30
EXCLUSIV Imaginile filmate cu flagrantul avocatei Adriana Georgescu VIDEO
Articol scris de Scris de Realitatea de Suceava
Cum negocia cu teancurile de bani pe masă
Realitatea Plus a difuzat, în exclusivitate, primele imagini filmate în timpul flagrantului care a vizat-o pe avocata Adriana Georgescu. În înregistrări se vede cum aceasta primește teancuri de bani, în pungi.
Imaginile fără sonor, difuzate în exclusivitate de Realitatea Plus, surprind mai multe momente din timpul operațiunii, personajele fiind avocata Georgescu și complicele ei, care se dădea drept înalt ofițer în servicii. Teancurile de bani, parte din suma de jumătate de milion negociată ca șpagă, sunt puse într-o pungă pentru cadouri.
Stenograme-bombă din dosarul mitei. Avocata Adriana Georgescu promitea rezolvarea unui dosar penal cu ajutorul lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan - VIDEO
Citește și:
- 21:38 - Viktor Orban propune un „acord de securitate european” care să includă și Rusia
- 20:50 - Macron critică Comisia Europeană pentru aplicarea provizorie a acordului Mercosur: „O surpriză neplăcută și lipsită de respect”
- 20:20 - Furios că fosta iubită i-a refuzat cererea de prietenie pe Facebook, un bărbat din Dâmbovița a atacat-o acasă
- 19:40 - Influencerița din CHina care vindea lumânări „magice”, arestată pentru fraudă
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News