Elevi și profesori de la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava au participat la un stagiu în Grecia

Între 28 septembrie și 2 octombrie 2026, o delegație de la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava a participat la un stagiu de mobilitate în Grecia, alături de parteneri din Spania, Italia, Polonia și Turcia.
Activitățile s-au desfășurat la 2nd Senior High School of Chios „Livaneio”, școala gazdă a proiectului. Tema centrală a stagiului a vizat importanța transportului sustenabil și a activității fizice în contextul provocărilor de mediu și de sănătate actuale.
Participanții au lucrat la elaborarea unor planuri concrete de acțiune pentru comunitățile locale, stimulând responsabilitatea civică. Programul a inclus sesiuni introductive despre stilul de viață sănătos și atelier în care s-a analizat legătura dintre mișcarea fizică și starea de bine psihică.
Elevii și profesorii au testat aplicații digitale de monitorizare a activității, precum Walk 15, WeWard sau Cash Walk. Au lucrat, de asemenea, pe fișe tematice legate de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU (ODD 3, 11, 13, 15).
Patrimoniu cultural și produse finale
Dimensiunea educațională a fost completată de vizite în patrimoniul insulei Chios. Grupul a vizitat Mănăstirea Nea Moni, monument UNESCO, satele tradiționale Pyrgi și Mesta, precum și zona Lithi.
În aer liber, participanții au practicat ciclismul și înotul, ocazie cu care au discutat despre turismul responsabil și protejarea biodiversității marine. La final, echipele au realizat șase videoclipuri scurte, șase afișe educaționale și o pictură murală destinată încurajării mobilității verzi în școlile de origine.
Proiectul a reunit școala gazdă din Grecia, Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava (România), IES Calderon de la Barca (Pinto, Spania), Liceo Scientifico L. Da Vinci (Vairano Patenora, Italia), Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Sosnowiec, Polonia) și Gurlek Nakipoglu Anadolu Lisesi (Istanbul, Turcia). Fiecare instituție străină a fost reprezentată de doi profesori și patru elevi.
Cadrele didactice participante, Luminița Cazan și Andrei Nicodim, au precizat că metodele acumulate vor fi integrate în orele de educație fizică și sport, activitățile outdoor, tematicile de dirigenție și proiectele extrașcolare.