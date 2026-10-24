Elevi și profesori de la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava au participat la un stagiu în Grecia

Publicat 24 oct. 2026, 09:33 Sursă Monitorul de Suceava

Între 28 septembrie și 2 octombrie 2026, o delegație de la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava a participat la un stagiu de mobilitate în Grecia, alături de parteneri din Spania, Italia, Polonia și Turcia.

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