Cota de prevenție pentru urșii din județul Suceava: 34 de exemplare pe fonduri cinegetice

Județul Suceava are aprobată o cotă de prevenție de 34 de exemplare de urs brun, valabilă până la finele anului 2026, în contextul intrării în vigoare a noii legislații privind gestionarea populației.
Începând cu data de 8 octombrie 2026, managementul populației de urs brun se reglementează prin Legea nr. 190/2026, care modifică OUG nr. 81/2021. Actul normativ fixează un nivel național de prevenție de 859 de exemplare și un nivel suplimentar de intervenție de 110 de urși.
Pentru județul Suceava, cota de prevenție este stabilită la 34 de exemplare, distribuite pe 30 de fonduri cinegetice. Aceste valori sunt valabile pentru perioada cuprinsă până la 31 decembrie 2026, însă prevederile legale indică aplicarea aceluiași cadru normativ și pentru anul 2027.
Distribuția cotei pe fondurile cinegetice
Patru fonduri din județ au primit cele mai mari alocări, de câte două exemplare fiecare: Pinu, Dornișoara, Păltiniș și Serișoare. Pentru celelalte 26 de fonduri cinegetice s-a aprobat recoltarea a câte unui singur urs.
Cristișoru
Buciniș
Chiril
Barnar
Bistrița
Negrișoara
Teșna
Coșna
Scorușu
Orata
Valea Cârlibabei
Botuș
Muncel
Valea Putnei
Rarău
Botoșana
Negrileasa
Dragoșa
Moldovița
Demacușa
Sucevița
Mănăstirea Humorului
Bogdănești
Râșca
Suha Mare
Suha Mică
Condiții de recoltare și protecție a speciilor vulnerabile
Noua legislație impune restricții stricte pentru a proteja reproducerea speciei. Este interzisă recoltarea femelelor care însoțesc pui cu vârsta sub doi ani.
Exemplarele incluse în cota de prevenție pot fi vânamate sub coordonarea personalului tehnic al gestionarilor fondurilor cinegetice. În schimb, urșii din cota națională de intervenție (110 exemplare) pot fi recoltați exclusiv de specialişti, utilizând doar metodele „la pândă” și „la dibuit”.
Pentru fondurile cu o cotă de două exemplare (Pinu, Dornișoara, Păltiniș și Serișoare), cel puțin unul dintre urșii recoltați trebuie să aibă un punctaj al blănii de maximum 400 de puncte CIC. Nerespectarea acestei condiții duce la confiscarea trofeului (blană și craniu) în favoarea statului, prin intermediul Gardei Forestiere.
Începând cu anul 2028, cotele de recoltare vor fi stabilite anual până la data de 15 mai, pe baza unor studii genetice de specialitate privind populația reală de urs brun.