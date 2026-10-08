Cota de prevenție pentru urșii din județul Suceava: 34 de exemplare pe fonduri cinegetice

Publicat 8 oct. 2026, 14:04 Sursă Suceava Live

Județul Suceava are aprobată o cotă de prevenție de 34 de exemplare de urs brun, valabilă până la finele anului 2026, în contextul intrării în vigoare a noii legislații privind gestionarea populației.

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