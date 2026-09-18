Ce spune Nicușor Dan despre clasa românească închisă în Ucraina. Zelenski: „Nu se poate închide nicio instituție”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 sept. 2026, 14:52

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri că Ministerul Afacerilor Externe a deschis o investigație în cazul clasei I cu predare în limba română din localitatea Orlivka, regiunea Odesa, închisă la doar câteva zile după începerea cursurilor.

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