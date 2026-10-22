Bărbat din Rădăuți, condamnat la un an și șase luni pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului

Publicat 22 oct. 2026, 09:25 Sursă Suceava Live

Un bărbat din Rădăuți a fost încarcerat în Penitenciarul Botoșani pe 20 octombrie 2026, după ce a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului.

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