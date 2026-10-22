Bărbat din Rădăuți, condamnat la un an și șase luni pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului

Un bărbat din Rădăuți a fost încarcerat în Penitenciarul Botoșani pe 20 octombrie 2026, după ce a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare pentru conducere fără permis și sub influența alcoolului.
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Rădăuți au executat pe 20 octombrie 2026 mandatul de arestare emis pe numele unui bărbat în vârstă de 47 de ani, domiciliat în aceeași localitate.
În jurul orei 15:00, acesta a fost identificat la domiciliu. Polițiștii i-au înmânat o copie a mandatului și l-au condus la sediul unității pentru întocmirea documentelor necesare.
Ulterior, un escortă constituată la nivelul Poliției Municipiului Rădăuți l-a transportat pe condamnat la Penitenciarul Botoșani, unde a fost încarcerat pentru executarea pedepsei.
Sancțiunea de un an și șase luni de închisoare a fost dispusă pentru două infracțiuni: conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de articolul 335 alineatul (2) din Codul penal, și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, prevăzută de articolul 336 alineatul (1) din Codul penal.