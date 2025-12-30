Alarmă financiară la Budapesta: Moody’s trimite capitala Ungariei în zona speculativă

Moody’s trimite capitala Ungariei în zona speculativă

Agenția internațională de evaluare financiară Moody’s a retrogradat ratingul municipiului Budapesta la nivel speculativ, invocând un risc crescut de incapacitate de plată.

Decizia a fost anunțată luni seară și vine într-un context tensionat, marcat de conflictul deschis dintre administrația locală și guvernul condus de Viktor Orban.

Concret, ratingul capitalei Ungariei a fost coborât de la „Baa3” la „Ba1”, ceea ce înseamnă că Budapesta a ieșit din categoria investițiilor considerate sigure și a intrat într-o zonă cu risc de credit semnificativ. Practic, orașul nu mai este perceput ca având o capacitate solidă de a-și onora obligațiile financiare pe termen scurt.

Potrivit Moody’s, principalul motiv al retrogradării îl reprezintă situația fragilă a lichidităților orașului. Agenția avertizează că există îndoieli serioase privind capacitatea Budapestei de a-și îndeplini toate obligațiile financiare până la finalul anului 2025. În plus, ratingul a fost plasat sub revizuire, pe fondul relațiilor tot mai tensionate dintre administrația locală și guvernul central.

Anunțul a fost făcut într-un moment politic delicat pentru Ungaria, cu doar câteva luni înainte de alegerile parlamentare, într-un context în care sondajele indică un avans al partidului de opoziție Tisza. Guvernul lui Viktor Orban nu a comentat oficial decizia agenției de rating.

În schimb, primarul Budapestei, Gergely Karacsony, a reacționat dur, acuzând guvernul de la Budapesta de politici fiscale iresponsabile. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, edilul susține că măsurile impuse de executiv împing capitala Ungariei spre faliment.

Replica nu a întârziat să apară. Partidul Fidesz, condus de Viktor Orban, pune dificultățile financiare ale orașului pe seama administrației locale, acuzând primarul de cheltuieli excesive și lipsă de responsabilitate bugetară.

Retrogradarea Moody’s adaugă presiune atât pe administrația capitalei, cât și pe guvernul ungar, într-un moment în care tensiunile politice și economice par să se adâncească.