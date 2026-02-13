Accident mortal în zona montană a județului Suceava, la granița cu Ucraina. Salvamontiștii au recuperat trupul victimei după șase ore

Un accident forestier tragic, soldat cu decesul unei persoane

Un accident forestier tragic, soldat cu decesul unei persoane, s-a produs joi seară, în zona montană a județului Suceava, la granița cu Ucraina. Echipajele Salvamont Suceava au intervenit într-o misiune extrem de dificilă, reușind după aproximativ șase ore să extragă și să transporte trupul neînsuflețit al victimei dintr-o zonă greu accesibilă.

Operațiunea a fost îngreunată de accesul dificil, precum și de condițiile meteorologice de iarnă, cu drumuri forestiere blocate sau afectate de zăpadă și gheață.

Salvamontiștii au predat ulterior trupul către reprezentanții Serviciului de Medicină Legală, în vederea efectuării expertizei medico-legale.

„După aproximativ 6 ore, echipa noastră a reușit predarea către IML a unei persoane decedate într-un accident forestier. Extragerea și transportul acesteia din zona montană de la graniță cu Ucraina au fost îngreunate de accesul dificil și condițiile de iarnă. Condoleanțe familiei”, au transmis salvamontiștii suceveni.

Momentan, autoritățile nu au oferit informații suplimentare privind identitatea victimei sau circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul. Ancheta este în desfășurare pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor tragediei.