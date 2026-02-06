Toni Neacșu, atac dur la adresa premierului

„Scrisoarea lui Bolojan către CCR este un abuz și o eroare constituțională gravă”

Avocatul Toni Neacșu lansează un atac virulent la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că folosește Curtea Constituțională pe post de paravan pentru eșecurile administrative. Neacșu desființează somația Guvernului privind accelerarea deciziei pe tema pensiilor magistraților, catalogând demersul drept o manevră politică prin care Executivul caută un „țap ispășitor” pentru posibila pierdere a sutelor de milioane de euro din PNRR.

Scrisoarea prin care premierul Ilie Bolojan a somat Curtea Constituțională să accelereze decizia privind pensiile magistraților a declanșat o furtună în lumea juridică. Experții acuză Executivul că încearcă să transfere responsabilitatea pierderii a 231 de milioane de euro către judecători, folosind argumente constituționale „abuzive” pentru a masca întârzierile guvernamentale.

„Țapul ispășitor” pentru milioanele din PNRR

Avocatul Toni Neacșu consideră că demersul Palatului Victoria depășește orice barieră a colaborării între instituții, fiind, în esență, o formă de presiune politică fără precedent. Potrivit acestuia, mesajul transmis președintei CCR, Elena Simina Tănăsescu, are un scop clar: găsirea unui vinovat extern pentru riscul ratării jalonului 215 din PNRR.

„Curtea este somată implicit să se pronunțe cât se poate de repede, sugerându-se că a făcut deja destulă pagubă României”, explică Neacșu. În viziunea sa, semnificația scrisorii este una de „spălare pe mâini” a Guvernului, care aruncă întreaga povară financiară pe umerii magistraților, deși gestionarea fondurilor europene este atributul exclusiv al Executivului.

Eroarea juridică din spatele somației

Un punct central al criticii vizează modul în care premierul a invocat Articolul 148 din Constituție, care obligă autoritățile române să respecte legislația Uniunii Europene. Toni Neacșu demontează această argumentație, catalogând-o drept „absolut eronată”.

Expertul subliniază că textul constituțional respectiv enumeră expres autoritățile cu astfel de obligații — Guvernul, Parlamentul și instanțele de judecată — fără a menționa Curtea Constituțională. Mai mult, Neacșu punctează un paradox: articolul invocat de Bolojan este, de fapt, dovada propriei responsabilități a Guvernului, pe care acesta încearcă acum să o transfere în mod abuziv.

Imunitatea judecătorilor în fața presiunilor politice

În această dispută a intervenit și fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader. Deși nuanțează tonul critic, Toader confirmă caracterul inadecvat al metodei alese de premier. Totuși, acesta consideră că judecătorii constituționali sunt suficient de experimentați pentru a rămâne imuni la astfel de „scrisori de avertizare”.

„Judecătorii nu se lasă impresionați”, afirmă fostul ministru, comparând demersul premierului cu punctele de vedere de tip amicus curiae. Totuși, consensul dintre cei doi experți este evident: Guvernul a creat un precedent periculos, încercând să transforme o instanță juridică într-un arbitru al propriului eșec administrativ.

Manevră politică sub presiunea jaloanelor

Analiza celor doi juriști scoate la iveală o strategie politică de criză. În condițiile în care termenele pentru PNRR devin sufocante, scrisoarea „celor 231 de milioane de euro” pare a fi mai degrabă un instrument de comunicare publică decât unul juridic.

Concluzia este una severă pentru echipa premierului: invocarea Constituției pentru a forța o decizie rapidă a CCR nu este doar o eroare tehnică, ci o încercare de a modifica echilibrul puterilor în stat pentru a salva imaginea politică a unui Executiv presat de datorii și de angajamentele externe.