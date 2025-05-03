SURSE: AMBASADOAREA SUA PĂRĂSEȘTE ROMÂNIA

Relația țării noastre cu SUA se clatină - tensiuni diplomatice

Bomba momentului înainte alegerilor prezidentiale. Potrivit unor surse, ambasadoarea SUA urmează să părăsească România în mod neașteptat, după tensiunile dintre autoritățile de la București și noua administrație de la Washington. Kathleen Kavalec ar fi transmis că tensiunile diplomatice sunt motivul părăsirii teritoriului țării, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS.

Ambasadoarea SUA și-ar fi anunțat intenția de a pleca din România cu ceva timp înainte, spun jurnaliștii de investigații. Motivul plecării ar fi înghețarea relațiilor bilaterale, in contextul retragerii parțiale a trupelor americane și a izolarii diplomației române în raport cu interesele administrației Trump, mai spun surse.

Kathleen Kavalec a fost nominalizată de Joe Biden pe 3 iunie 2022 pentru postul de ambasador al SUA în România, iar Senatul american i-a confirmat numirea pe 15 decembrie 2022.