Advertising
Politica· 1 min citire
Siegfried Mureșan: Acordul pentru noul Guvern și noul premier este mai ușor de realizat dacă există un numitor comun
Siegfried Mureșan
Siegfried Mureşan, propus de PNL, USR şi UDMR pentru funcţia de premier, a transmis miercuri un mesaj pe pagina sa de Facebook legat de negocierile pentru viitorul Executiv.
Citește și
- 09:03Bolojan: Parlamentul trebuie să adopte legea salarizării unice 'cu toate neajunsurile, cu toate nemulțumirile'
- 09:01Crin Antonescu la „Culisele Statului Paralel": „Traversăm un val de întuneric, intoleranță și incapacitate”
- 18:33Mesaj dur de la Cotroceni: Nicuşor Dan speră ca România să evite retrogradarea economică
- 17:12Parlamentul a aprobat legi-cheie pentru PNRR. Ilie Bolojan: „Evitem penalizări uriașe”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Suceava și pe Google News