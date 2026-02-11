Robert Turcescu, atac frontal la Ilie Bolojan și Nicușor Dan: „Nu pot fi luați în serios”

„Eu unul nu-l mai pot privi pe omul ăsta, pe acest individ numit Bolojan"

Critici dure din partea lui Robert Turcescu la adresa lui Ilie Bolojan, după ultima apariție a acestuia în spațiul public! Jurnalistul se declară profund scârbit de atitudinea premierului, despre care spune că este lipsit de empatie și că nu face decât să recite fără să respire discursuri învățate pe dinafară. Turcescu nu îl menajează nici pe Nicușor Dan, pe care îl consideră la fel de lipsit de sentimente precum Ilie Bolojan. În plus, declară că președintele nu poate fi luat în serios.

„Eu unul nu-l mai pot privi pe omul ăsta, pe acest individ numit Bolojan, fără să am un sentiment de greață așa și de scârbă, ziceți-i cum vreți.

Mi-am dat seama că avem de-a face cu un personaj complet, total lipsit de empatie. Omul e un robot, și încă roboții încep să fie simpatici, dar aș zice mai degrabă că este un soi de statuie așa, umblătoare. N-are niciun fel de sentiment, n-are niciun pic de empatie.

Noi avem de-a face cu unul care este speriat de bombe și de lume... Harpalete văzduhistul ăsta la Cotroceni... Trei vieți dacă ar trăi ăsta pe pământ, n-ai avea cum să-l iei în serios vreodată sau să descoperi la el vreo urmă de empatie.

Și-atunci, rămâne să te uiți la un moment dat la ceilalți - unul dintre ei fiind acest Bolojan, care este premierul României. Omul este, repet, o statuie vorbitoare. N-are niciun fel de empatie. E clar că rostește niște lucruri învățate dinainte”, a declarat Robert Turcescu.