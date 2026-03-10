Război în Orientul Mijlociu: Iranul anunță continuarea atacurilor și respinge negocierile cu SUA

Ministrul de externe iranian afirmă că ofensiva va continua „atât timp cât va fi nevoie” și exclude negocierile cu SUA, în timp ce Emiratele Arabe Unite anunță că sistemele de apărare aeriană resping atacuri venite din Iran.

Ministrul de externe al Iranului: Vom continua atacurile cu rachete „atât timp cât va fi nevoie”

Ministrul de externe al Iranului afirmă că țara sa este pregătită să continue atacurile atât timp cât va fi necesar și exclude reluarea negocierilor, după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat că războiul cu Iranul s-ar putea încheia „în curând”.

„Lansările continuă, iar noi suntem bine pregătiți să continuăm să îi atacăm cu rachetele noastre atât timp cât va fi nevoie și atât timp cât va fi necesar”, a declarat ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, pentru postul american PBS News.

Araghchi spune că negocierile cu Statele Unite nu mai sunt pe agendă.

„Avem o experiență foarte amară în ceea ce privește discuțiile cu americanii”, a spus el, menționând că atât atacurile SUA asupra Iranului din iunie, cât și cele actuale au avut loc după negocieri nereușite între cele două țări. Discuțiile nu mai sunt „pe agenda noastră”, a adăugat ministrul.

El susține că Statele Unite și Israelul „au eșuat” în încercarea de a produce o schimbare de regim în Iran în primele zile ale războiului și că acum acționează „fără o direcție clară”.