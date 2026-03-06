Primarul Vasile Rîmbu suspendat din PSD

Scandal în Suceava! Primarul Vasile Rîmbu a ajuns să fie suspendat chiar de propriul partid, Partidul Social Democrat, pentru o perioadă de șase luni. Decizia a fost luată de conducerea județeană a partidului, cu o majoritate covârșitoare de voturi (64 pentru și două contra).

Motivul oficial este lipsa de comunicare cu partidul și decizii luate fără consultare. În realitate, scandalul este mult mai mare. Conducerea PSD îl acuză pe Rîmbu că a început să conducă primăria ca și cum ar fi independent, ignorând partidul care l-a dus în funcție.

Situația a explodat după ce primarul a adus în echipa sa oameni apropiați de Partidul Național Liberal. Un exemplu este numirea ca și consilier pe comunicare a unui fost vicepreședinte PNL Suceava. Pentru liderii PSD, gestul a fost o palmă directă.

Nemulțumirea a crescut și mai mult după mai multe decizii din primărie. Liderii PSD spun că funcțiile politice din administrație au ajuns la oameni apropiați de PNL, deși primarul a fost ales pe lista social-democraților.

Rezultatul este un tablou ridicol pentru politica locală. PSD câștigă primăria după ani de opoziție, iar câteva luni mai târziu își suspendă propriul primar.

În traducere simplă, războiul din interiorul PSD Suceava a ieșit la suprafață. Iar primarul care promitea schimbarea a reușit performanța rară de a-și supăra propriul partid la scurt timp după ce a ajuns în funcție. În loc de administrație, Suceava primește spectacol politic. Un primar suspendat de partidul care l-a pus în scaun.