Preşedintele Nicuşor Dan îl primeşte marţi pe noul ambasador al Statelor Unite ale Americii

Sursă: realitatea.net

Preşedintele Nicuşor Dan îl primeşte, marţi, la Palatul Cotroceni, pe ambasadorul agreat al Statelor Unite ale Americii, Darryl Nirenberg, cu ocazia prezentării scrisorilor de acreditare, după care diplomatul îşi va prelua oficial funcţia. Primirea este programată pentru ora 14.00.

Darryl Nirenberg a depus, la sfârşitul lui februarie, jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România, el urmând să îşi preia oficial funcţia după ce îşi va prezenta scrisorile de acreditare.

”Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România. Ambasada Statelor Unite la Bucureşti aşteaptă cu interes să colaboreze sub conducerea sa pentru a aprofunda parteneriatul puternic şi durabil dintre Statele Unite şi România”, a anunţat Ambasada SUA la Bucureşti.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat, în 25 mai 2025 că Darryl Nirenberg va fi noul ambasador al SUA la Bucureşti. Acesta are o experienţă de 40 de ani şi va continua să susţină interesele SUA la Bucureşti.

”Ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susţinem parteneriatul nostru militar, să promovăm şi să apărăm interesele economice şi de securitate ale Americii în străinătate”, a transmis Trump.

Nirenberg a fost nominalizat oficial în 18 iunie 2025, iar în 19 decembrie a fost confirmat în funcţie prin votul Senatului Statelor Unite.

”Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea în funcţia de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Aşteptăm cu interes contribuţia sa la consolidarea politicii americane şi la reprezentarea Preşedintelui Trump în relaţia cu unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai noştri”, a transmis atunci Ambasada SUA la Bucureşti.