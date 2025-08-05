PNL, MESAJ DE CONDOLEANȚE DUPĂ MOARTEA LUI ION ILIESCU: „A INFLUENȚAT MOMENTE SEMNIFICATIVE DIN ISTORIA ȚĂRII”

Realitatea de Suceava

Partidul Național Liberal a transmis un mesaj oficial după moartea lui Ion Iliescu, subliniind importanța rolului său în tranziția post-decembristă. Liberalii au exprimat condoleanțe familiei fostului președinte, amintind că a fost prima personalitate aleasă democratic după Revoluția din 1989. „Partidul Național Liberal transmite un mesaj de condoleanțe la aflarea veștii trecerii în neființă a fostului președinte al României, Ion Iliescu.

A fost o personalitate importantă a politicii post-decembriste și primul președinte ales democratic după 1989. Activitatea sa a influențat momente semnificative din istoria recentă a țării.

Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate”, a transmis PNL.

