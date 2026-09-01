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Politica· 2 min citire
Mohammad Murad, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: ”Trebuie să recunoască că a avut un eșec mare în guvernare”
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat1 sept. 2026, 20:58
SursăRealitatea PLUS
Deputatul AUR Mohammad Murad a lansat marți seară, în direct la Realitatea PLUS, un val de critici dure la adresa premierului demis Ilie Bolojan, despre care a spus că trebuie să recunoască faptul că a avut un „eșec total în guvernare”.
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