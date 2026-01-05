Ministru USR, vizat într-un amplu dosar de corupție. Acuzații legate de finațarea presei -SURSE

În perioada imediat următoare ar urma să „explodeze” un dosar de corupție în care ar fi implicat un ministru USR, potrivit surselor citate de Realitatea Plus.

În perioada imediat următoare ar urma să „explodeze” un dosar de corupție în care ar fi implicat un ministru USR, potrivit surselor citate de Realitatea Plus. Informațiile preliminare indică faptul că una dintre acuzațiile ar viza presupuse finanțări către anumite instituții de presă.

Sursele susțin că dosarul conține fapte de corupție aflate deja în verificare, însă detaliile privind persoanele care vor fi audiate sau natura exactă a presupuselor acuzații nu au fost încă dezvăluite.

Mai multe clarificări sunt așteptate în perioada imediat următoare, odată cu avansarea procedurilor și eventualele comunicate oficiale ale instituțiilor competente, indică Realitatea Plus.





