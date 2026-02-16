Iran și SUA reiau negocierile la Geneva

Principala temă a negocierilor o reprezintă programul nuclear al Teheranului

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi a ajuns la Geneva, unde marți va avea o nouă rundă de negocieri indirecte cu Statele Unite.

Negocierile, care sunt mediate de Oman, au fost lansate în această ţară pe 6 februarie şi au loc în contextul în care Statele Unite au mobilizat o forţă semnificativă în regiunea Orientului Mijlociu, iar preşedintele Donald Trump a avertizat în mai multe rânduri că ar putea ordona o operaţiune împotriva Iranului.

Principala temă a negocierilor indirecte o reprezintă programul nuclear al Teheranului, deşi partea americană şi-ar fi dorit să fie abordate şi alte chestiuni, cele mai stringente fiind legate de programul balistic al Iranului, grupările armate din regiune sprijinite de acesta, precum şi de reprimarea brutală a protestelor anti-guvernamentale.

Donald Trump a retras, în primul său mandat, Statele Unite din acordul nuclear dintre Iran şi marile puteri, iar ca răspuns, Teheranul şi-a încălcat obligaţiile din acord şi a început să îmbogăţească uraniul cu mult peste gradul convenit de document, chiar dacă nu a ajuns la nivelul necesar pentru fabricarea unei arme nucleare.

Donald Trump a dispus, anul trecut, bombardarea unor obiective nucleare iraniene, dar programul Teheranului continuă.

Iranul este acum gata să facă un compromis cu Statele Unite şi să renunţe la uraniul îmbogăţit 60%, dar doar dacă Washington-ul acceptă să discute despre ridicarea sancţiunilor, a declarat pentru BBC ministrul adjunct de externe, Majid Takht Ravanchi.

Statele Unite au trimis săptămâna trecută spre Orientul Mijlociu cel mai puternic portavion pe care îl au, "Gerald R. Ford", care se va alătura, împreună cu grupul de nave din escortă, portavionului Abraham Lincoln şi flotei care îl însoţeşte.

În plus, Washingtonul are alţi 50.000 de militari în mai multe ţări din regiune. Reuters scrie că armata americană se pregăteşte pentru un posibil conflict intens, cu o durată de câteva săptămâni, cu Iranul, care ar putea avea loc dacă negocierile vor eşua.