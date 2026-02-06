George Simion: „StopTaxeChallenge - România se oprește în loc pe 12 februarie împotriva poverii fiscale”

Într-un gest de solidaritate civică fără precedent, românii sunt chemați să suspende orice activitate pe data de 12 februarie, la ora 12:00, sub manifestul „România spune STOP noilor taxe!”. Campania este inițiată de AUR și liderul formațiunii, George Simion

Într-un gest de solidaritate civică fără precedent, românii sunt chemați să suspende orice activitate pe data de 12 februarie, la ora 12:00, sub manifestul „România spune STOP noilor taxe!”. Campania este inițiată de AUR și liderul formațiunii, George Simion.

Campania, viralizată sub hashtag-ul #stoptaxechallenge, nu este doar un semnal de alarmă împotriva politicilor fiscale sufocante, ci un exercițiu de unitate națională prin care cetățenii, antreprenorii și angajații deopotrivă își cer dreptul la predictibilitate și respect din partea statului.

O oră de liniște pentru un viitor mai bun

Protestul „România spune STOP!” propune o abordare inedită: oprirea voluntară a motoarelor economiei și ale vieții cotidiene pentru câteva momente de reflecție și acțiune. Fie că ești la volan, în fața calculatorului, în atelier sau la ghișeu, mesajul este unul singur: presiunea fiscală a atins limita suportabilității.

Participanții sunt încurajați să folosească hashtag-ul #stoptaxechallenge pentru a împărtăși modul lor unic de a protesta, transformând rețelele sociale într-o piață publică digitală unde vocea fiecăruia contează. Nu este vorba doar despre cifre și procente, ci despre înțelegerea impactului pe care noile taxe îl au asupra coșului zilnic de cumpărături și asupra stabilității fiecărei familii.

Gândește, Înțelege, Acționează!

Manifestul pune accent pe conștientizare. Organizatorii îndeamnă populația să nu rămână pasivă în fața schimbărilor legislative care penalizează munca și inițiativa privată. Pe 12 februarie, la ora 12:00, România nu doar că se oprește, ci începe să gândească strategic: „Unde merg banii noștri și de ce suntem noi cei care plătim întotdeauna nota de plată a ineficienței statului?”

Provocarea este lansată: participă și tu, arată cum te afectează noile măsuri și fii parte din schimbare. Pe 12 februarie, ora 12:00, România demonstrează că are voce!

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026