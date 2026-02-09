Dezvăluiri din interiorul PNL: Hubert Thuma spune că Ilie Bolojan a refuzat candidatura la prezidențiale și a avansat nume surprinzătoare

Hubert Thuma, una dintre vocile critice din interiorul Partidului Național Liberal și un adversar declarat al premierului Ilie Bolojan, a făcut declarații ample despre culisele alegerilor prezidențiale din 2024.

Hubert Thuma, una dintre vocile critice din interiorul Partidului Național Liberal și un adversar declarat al premierului Ilie Bolojan, a făcut declarații ample despre culisele alegerilor prezidențiale din 2024.

Într-un interviu recent pentru un post TV cunoscut, liderul liberal a povestit cum a încercat să-l convingă pe Ilie Bolojan să intre în cursa pentru Cotroceni și ce propuneri neașteptate ar fi venit ulterior din partea acestuia.

Potrivit lui Thuma, contextul politic din vara anului 2024 era marcat de reticența lui Nicolae Ciucă de a candida. Fostul președinte al PNL ar fi transmis în repetate rânduri că nu își dorește o astfel de candidatură și că este dispus să facă un pas în spate dacă partidul identifică un lider capabil să își asume miza alegerilor prezidențiale.

„Bolojan era varianta în care credeam”

În acest context, Hubert Thuma spune că s-a întâlnit cu Ilie Bolojan, alături de alți doi lideri importanți ai partidului, pentru a-i propune oficial candidatura. Argumentele erau susținute, afirmă el, de datele din sondajele interne, care indicau că Nicolae Ciucă nu avea șanse reale să câștige competiția electorală, estimările oprindu-se la un scor de aproximativ 8%.

„Personal, nu am nimic împotriva domnului președinte Bolojan și am să vă spun o poveste, o poveste de acum doi ani de zile.

În vara anului 2024, înainte de alegerile prezidențiale, domnul președinte de pe atunci, Nicolae Ciucă, ne spusese în două sau trei rânduri că dânsul nu dorește să candideze la Președinția României și ne-a spus că dacă găsim un lider care este dispus să-și asume această candidatură, dânsul face pasul lateral și îl sprijină.

M-am întâlnit atunci cu domnul Ilie Bolojan împreună cu doi colegi liberali, doi colegi liberali importanți, prieteni cu domnia sa și i-am propus domnului Bolojan să candideze la Președinția României. Aveam sondajele și ne arătau că nu avem șanse să câștigăm cu Nicolae Ciucă, un om deosebit, un om extrem de decent, dar care nu trecea acest test greu nu putea să-l treacă din varii motive. Domnul Bolojan ne-a refuzat”, a afirmat Hubert Thuma pentru sursa amintită mai sus.

Propuneri care au stârnit reacții dure

Refuzul în sine nu a fost problema, spune Thuma, ci alternativele avansate ulterior. Ilie Bolojan ar fi sugerat ca PNL să ia în calcul susținerea lui Mircea Geoană sau a Elenei Lasconi pentru alegerile prezidențiale.

În ceea ce o privește pe Elena Lasconi, Thuma a mers mai departe, afirmând că această propunere ar face parte dintr-o strategie mai amplă de apropiere a PNL de zona USR.

Sondaje îngrijorătoare pentru liberali

Thuma a mai susținut că mai multe cercetări sociologice interne arătau, în 2024, un decalaj major între scorul partidului la parlamentare și potențialul candidat la prezidențiale. Deși PNL ar fi fost cotat între 14 și 20%, candidatul Nicolae Ciucă nu ar fi depășit pragul de 8%, potrivit acelor date. Sondajele ar fi fost cunoscute de mai mulți lideri importanți ai partidului.

În final, Hubert Thuma a vorbit și despre campania prezidențială din 2025, afirmând că, în opinia sa, Crin Antonescu a fost sabotat din interior. Deși era candidatul oficial al PNL și al alianței politice, în spațiul public ar fi fost alimentată constant ideea că adevăratul candidat ar urma să fie Ilie Bolojan.