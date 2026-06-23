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Cutremur în PNL. LISTA liberalilor care ar urma să fie excluși din partid - SURSE

PNL

PNL

Scris deStoica Marian
Publicat23 iun. 2026, 12:42
Sursărealitatea.net

Realitatea PLUS a intrat în posesia listei cu membrii Partidului Național Liberal care ar urma să fie excluși din partid.

Potrivit unor surse politice, sunt vizați liberalii care l-au susținut pe Adrian Veștea în formarea unui nou Executiv, după ce a fost demsenat premier de către Nicușor Dan.

Mai mulți lideri și parlamentari ai PNL s-ar afla pe o listă a excluderilor pregătită în interiorul partidului, susțin surse politice citate de Realitatea PLUS.

În total, 20 de liberali ar urma să fie excluși din partid la următoarea ședință, potrivit surselor menționate.

Pe această listă se numără inclusiv 16 parlamentari, printre care Lucian Bode, Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc, respectiv cei care l-au susținut pe Adrian Veștea atunci când a fost desemnat premier. De asemenea, ar urma să fie exclus din partid și Adrian Veștea, dar și alți susținători ai săi, lideri din teritoriu.

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