AUR propune reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 8% pentru sprijinirea antreprenorilor români

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus o propunere legislativă în Parlament pentru modificarea Codului fiscal, prin care impozitul pe dividende este redus de la 16% la 8%.
Inițiativa urmărește diminuarea poverii fiscale asupra antreprenorilor români, stimularea investițiilor și încurajarea dezvoltării mediului de afaceri, într-un context în care majorările succesive de taxe afectează competitivitatea economiei românești.
Proiectul de lege, inițiat de deputatul AUR Lucian Mușat, împreună cu deputații Cosmin Hristu și Eduard Koler, propune revenirea la un nivel de impozitare mai echilibrat, după ce impozitul pe dividende a crescut succesiv de la 5%, la 8%, apoi la 10%, ajungând în prezent la 16%. Potrivit expunerii de motive, nivelul actual al taxării reprezintă o povară excesivă pentru capitalul privat, afectează predictibilitatea fiscală și descurajează investițiile și reinvestirea profitului în economia românească.
Deputatul AUR Lucian Mușat a arătat că statul ar trebui să încurajeze performanța economică, nu să o penalizeze printr-o fiscalitate tot mai ridicată.
„Scădem impozitarea dividendelor de la 16% la 8%. Am depus o inițiativă legislativă care va diminua această supraimpozitare a dividendelor, care înainte erau impozitate cu 5%, apoi cu 8%, apoi cu 10%, iar acum, în urma guvernării Bolojan, cu 16%. Statul ar trebui să premieze performanța, nu să o supraimpoziteze”, a declarat deputatul AUR Lucian Mușat.
Parlamentarul a subliniat că literatura economică arată în mod constant că o fiscalitate excesivă reduce conformarea voluntară și afectează încasările bugetare.
„Tot statul, și tot cei care conduc statul, și tot cei care au condus statul până acum ar trebui să știe că există o lecție la Facultatea de Economie care spune că, cu cât taxele și impozitele sunt mai mari, cu atât gradul de conformare al populației și al companiilor scade, iar cu cât taxele și impozitele sunt mai mici, cu atât gradul de conformare al populației și al companiilor crește. Adică statul ar colecta mult mai mulți bani la bugetul de stat dacă am avea niște taxe și impozite mai mici”, a precizat Lucian Mușat.
Totodată, deputatul AUR a arătat că România are nevoie de politici fiscale echitabile, care să sprijine dezvoltarea economiei și a antreprenoriatului românesc.
„Dar cine să gândească? Cine să meargă la școală? Cine să plătească salarii? Pentru că ei nu fac niciuna dintre acestea. De asta AUR trebuie să ajungă la guvernare și de asta AUR va face echitate în toate sectoarele societății românești. AUR la guvernare!”, a concluzionat deputatul AUR.
AUR a propus reducerea impozitului pe dividende încă de la începutul anului, prin programul de guvernare și pachetele de măsuri economice. Scăderea impozitului pe dividende la 8% urmărește susținerea antreprenorilor români, creșterea competitivității economiei și încurajarea reinvestirii capitalului în România.