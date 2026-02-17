Alexandra Păcuraru, alături de românii care au ajuns să se simtă străini în propria țară: „Oamenii vor turul doi înapoi!”

Vicepreședinta AUR pentru regiunea Dobrogea, Alexandra Păcuraru, se află marți dimineață în fața Catedralei Arhiepiscopale din Constanța

Update - Alexandra Păcuraru, alături de români: „Nu se desecretizează, se merge în continuare cu această minciună fatală”

Deși vremea s-a stricat iar frigul a pus stăpânire pe întreaga țară, Alexandra Păcuraru se află de mai bine de două ori în mijlocul constănțenilor care au decis să își spună nemulțumirile.

„Credința ne leagă și valorile pentru care ai noștri s-au jertfit. Dacă ei au luptat ca să păstreze granița, noi suntem responsabili să dăm România moștenire copiilor noștri la cheie. Și pentru că foarte mulți ne atacă cu tot felul de lucruri urâte, noi vrem să le răspundem cu iubire. Iubirea îi va face pe foarte mulți să sfârâie, iubirea ne definește. Iubirea și bunătatea. Așa cum atunci când pornești la drum să îți întemeiezi o nouă familie nu poți să îți construiești o casă pe un teren mișcător, așa vă spun că nimic nu se poate construi pe minciună. Asta îi doare pe românii cu care am vorbit. De prea mult timp sunt mințiți. Nu se desecretizează, nu se arată unde s-a greșit, cine a greșit, și se merge în continuare cu această minciună fatală, care nu face altceva decât să ne trimită pe cei mai tineri în afară, în alte țări, și să rămânem cât mai puțini și cât mai în vârstă aici, în țară.

Prea multă durere în sfânta biserică, prea multe persoane își plâng amarul, plâng după copiii lor, după nepoții lor, s-au săturat să își vadă copiii și nepoții doar pe un ecran de sărbători, îi vor aici, acasă, dar aici, acasă, ei trebuie să fie apreciați, iar această apreciere nu poate veni decât din partea unui guvern cu viziune și a unui președinte suveran. Constanța este alături de Călin Georgescu, noi toți suntem alături de Călin Georgescu. Ne dorim o schimbare adevărată, o schimbare esențială pentru noi toți ca să ne simțim respectați și demni în țara noastră. Vrem să vedem investiții, vrem dreptate, vrem unitate națională”, a mai declarat Alexandra Păcuraru.

Update – „Tatăl nostru”, pentru Călin Georgescu

Alexandra Păcuraru se află de două ori în mijlocul românilor care îl vor pe Călin Georgescu la conducerea României, mai ales că el este cel care a câștigat, de fapt, alegerile prezidențiale.

„De două ore Constanța strigă în același glas: <<Căline, Căline, Constanța e cu tine! Anticipate>>. Ne întoarcem la urne să ne alegem președintele și parlamentul. Mergem până la capăt. Unii vom lupta până la capăt pentru dreptate. Și pentru că suntem aici în fața Sfintei biserici, vă rog să spunem toți o rugăciune în același glas. Să ne rugăm pentru România, să ne rugăm să se facă dreptate, să ne rugăm pentru Călin Georgescu”, a declarat Alexandra Păcuraru.

Alexandra Păcuraru, în mijlocul românilor patrioți

„Bună dimineața România, bună dimineața tuturor celor cu inimă română. Oamenii vor ca drepturile lor să fie respectate și turul doi înapoi. <<Căline, Căline, Constanța e cu tine!>>, asta au strigat toți în aceeași voce. România merită o soartă mai demnă, mai bună. Rămânem uniți și luptăm până la capăt, până se va face dreptate, până când în fruntea țării vor fi patrioți care ne vor reprezenta!”, a transmis din mijlocul mulțimii, Alexandra Păcuraru.

Alexandra Păcuraru, mesaj de unitate din mijlocul românilor

Protestatarii și-au exprimat nemulțumirea față de actuala guvernare, acuzând creșterea taxelor și a impozitelor din partea unui Guvern și al unui premier care „nu a fost votat de popor”. Oamenii s-au săturat, iar acest lucru reiese clar din declarațiile lor disperate.

„Ne-am adunat aici pentru că nu mai putem suporta această șiretenie și această viclenie a oamenilor care ne conduc din anii 90. Eram tânără, speram la un viitor pentru noi, am plâns, plâng și acum pentru că acum am conștientizat că am fost mințiți și urâți în toți acești ani când aveam cea mai mare încredere. Suntem cu toții aici pentru a lăsa în urmă ce a fost și să începem ceva nou, să trăim într-o țară cinstită”, a transmis unul dintre protestatari.

Alt om prezent la manifestare a specificat clar că actualul Guvern al României nu a fost ales de oameni. Poporul a votat altceva, susțin românii din Constanța.

Alexandra Păcuraru: „Am ajuns să ne simțim străini în țara noastră”

„Am venit să protestez pentru taxele mărite, pentru că avem la conducere un guvern care nu este votat de popor. Poporul a votat altceva, ei s-au ales singuri, din afară, cu ajutorul Bruxellesului și ne vând ca pe oi”, au mai transmis oamenii.

Alexandra Păcuraru a scos în evidență faptul că actualii politicieni care conduc țara au ajuns să îi facă pe oameni să se simtă pur și simplu străini în țara lor, când, de fapt, toți au votat pentru o schimbare, schimbare care pur și simplu a fost interzisă.

„Aici am ajuns, să ne simțim străini în țara noastră. Când de fapt toți am votat pentru o schimbare, toți ne-am dorit patrioți în fruntea țării”, a mai subliniat Alexandra Păcuraru.