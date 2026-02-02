Aleșii se întorc la lucru. Adoptarea bugetului, primul test al coaliției

Prima sesiune a legislativului din acest an

Senatorii şi deputaţii revin la lucru.

Prima sesiune a legislativului din acest an începe luni.

Conform procedurilor, va fi aleasă noua conducere, vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii, cu excepţia preşedinţilor care au fost aleşi după constituirea parlamentului pentru un mandat de patru ani.

La Senat, preşedinte este liberalul Mircea Abrudean, iar Camera Deputaţilor este condusă de social-democratul Sorin Grindeanu.

Priorităţile coaliţiei de guvernare în această sesiune sunt adoptarea pachetului privind reforma administraţiei publice locale şi centrale, măsurile de relansare economică şi legea bugetului de stat pe 2026, care este în întârziere.

Opoziţia pregăteşte noi moţiuni simple împotriva miniştrilor de externe şi al apărării, dar şi de cenzură la adresa guvernului, precum şi mai multe iniţiative legislative legate de reducerea cheltuielilor statului şi de protejare a cetăţenilor.

Bugetul, reforma administraţiei şi relansarea economică, testele majore ale noii sesiuni

După mai mult de o lună de pauză, Parlamentul şi-a reluat luni activitatea, odată cu deschiderea primei sesiuni parlamentare ordinare a anului.

Senatul şi Camera Deputaţilor au intrat în procedura consacrată începutului de sesiune, care prevede alegerea noilor Birouri permanente - vicepreşedinţi, secretari şi chestori - în fiecare dintre cele două Camere.

Sesiunea parlamentară debutează sub presiunea unor decizii majore pentru coaliţia de guvernare formată din Partidul Social Democrat, Partidul Naţional Liberal, Uniunea Salvaţi România şi Uniunea Democrată Maghiară din România.

Priorităţile asumate vizează adoptarea pachetului de reformă a administraţiei publice centrale şi locale, măsurile de relansare economică şi legea bugetului de stat pe anul 2026, notează Radio România Internațional într-o analiză.

Deşi, potrivit cutumei, bugetul ar fi trebuit adoptat în decembrie, înainte de începutul noului an, Guvernul nu a transmis încă Parlamentului niciun proiect de lege în acest sens. Premierul Ilie Bolojan a avut mai multe runde de discuţii cu ministerele, însă negocierile sunt blocate în acest moment.

Surse politice indică faptul că Ilie Bolojan refuză să promoveze bugetul până când nu intră în vigoare reforma administraţiei publice. PSD susţine această condiţionare, dar avertizează că nu va accepta adoptarea reformei administrative fără un pachet consistent de măsuri de relansare economică, solicitate de social-democraţi încă din toamna anului trecut.

Atât reforma administraţiei, cât şi măsurile economice ar urma să fie adoptate fie prin asumarea răspunderii Guvernului în Parlament, fie prin Ordonanţă de Urgenţă, decizia urmând să fie luată într-o şedinţă a coaliţiei programată în această săptămână.

În paralel, opoziţia a anunţat deja că va depune o moţiune de cenzură dacă premierul îşi va asuma răspunderea pe cel de-al treilea pachet de reforme. De asemenea, sunt pregătite moţiuni simple împotriva miniştrilor de Externe şi al Apărării, precum şi iniţiative legislative care vizează reducerea cheltuielilor statului şi măsuri de protecţie pentru cetăţeni.