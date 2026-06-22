Adrian Veștea discută cu George Simion. Soarta noului Guvern se decide la sediul AUR

Publicat 22 iun. 2026, 17:23 Actualizat 22 iun. 2026, 19:09

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a ajuns luni seară, la sediul AUR, unde discută cu George Simion despre soarta guvernului său, înainte de votul în Parlament. Această întâlnire are loc la numai câteva ore, după ce liderul suveranist a anunțat că parlamentarii AUR nu vor vota Guvernul Veștea.

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