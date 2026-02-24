4 ani de la conflictul militar din Ucraina!

Sursă: realitatea.net

La patru ani de la invazia rusă, președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmă că Moscova nu și-a atins obiectivele și că Ucraina și-a apărat independența. Ursula von der Leyen a ajuns la Kiev pentru a transmite un mesaj de sprijin ferm.

Zelenski declară că Putin nu și-a atins obiectivele în Ucraina

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți că președintele rus Vladimir Putin nu și-a atins obiectivele militare în Ucraina și că țara sa și-a apărat independența, relatează AFP și Reuters.



"Putin nu și-a atins obiectivele. Nu a zdrobit poporul ucrainean. Nu a câștigat acest război. Am păstrat Ucraina și vom face tot posibilul pentru a realiza pacea și dreptatea. Vrem pace - o pace puternică, demnă și durabilă\", a transmis liderul ucrainean într-un mesaj video care coincide cu împlinirea a patru ani de la declanșarea invaziei ruse asupra țării sale.



Zelenski a mai declarat că Ucraina și-a apărat independența și nu există doar pe hartă.

UPDATE 8:30 - Ursula Von der Leyen, a zecea sa vizită la Kiev în ziua în care se împlinesc patru ani de război: mesajul transmis

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns marți la Kiev pentru a zecea oară de la începutul războiului declanșat de Rusia cu scopul de a transmite un mesaj de susținere european pentru Ucraina.

„Pentru a reafirma că Europa susține cu fermitate Ucraina, financiar, militar și în această iarnă grea. Pentru a sublinia angajamentul nostru durabil față de lupta justă a Ucrainei”, a scris von der Leyen pe contul său de X, unde a postat și imagini cu sosirea ei cu trenul în gara din capitala ucraineană.

„Și pentru a transmite un mesaj clar atât poporului ucrainean, cât și agresorului: nu vom renunța până când pacea nu va fi restabilită. Pace în condițiile Ucrainei”, a adăugat ea.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Atacurile care au avut loc luni seară au vizat mai multe locații din capitala regională, în ajunul celei de-a patra aniversări a conflictului declanșat de invazia rusă din 24 februarie 2022.

"Cinci persoane, inclusiv un copil, au fost rănite în urma atacurilor", au raportat serviciile naționale de urgență pe Telegram.



O dronă s-a prăbușit peste o clădire a unei fabrici din apropierea unei clădiri rezidențiale cu nouă etaje, declanșând un incendiu care s-a extins pe mai mult de 200 de metri pătrați. Case din vecinătate au fost, de asemenea, avariate, au adăugat serviciile de salvare.



Un alt atac a lovit o zonă din apropierea unor cartiere rezidențiale, avariind cinci clădiri și mai multe mașini parcate într-o curte interioară, potrivit aceleiași surse.



Serviciile de urgență au indicat că au desfășurat echipe și materiale pentru a stinge incendiile și a evalua pagubele.



Zaporojie, un mare oraș industrial din apropierea liniei frontului în sudul țării, este supus atacurilor aproape zilnice ale dronelor și rachetelor ruse.



Aceste atacuri cu drone vin după loviturile aeriene ruse care au ucis trei persoane la Zaporojie și Odesa luni.