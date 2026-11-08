Ucraina riscă să rămână fără o parte din ajutorul militar promis de NATO
NATO rămâne fără bani pentru războiul din Ucraina
NATO are un deficit de 7 miliarde de euro din ajutorul militar promis Ucrainei pentru 2026. Kievul cere aliaților să accelereze finanțarea și livrările de armament.
Țările NATO se confruntă cu dificultăți majore în asigurarea ajutorului militar promis Ucrainei pentru 2026. Aproximativ 7 miliarde de euro din angajamentul financiar al Alianței nu au încă acoperire, iar Kievul riscă să nu primească integral sprijinul anunțat. Situația este cu atât mai delicată cu cât Rusia își intensifică atacurile aeriene, iar armata ucraineană are nevoie urgentă de sisteme de apărare antiaeriană și muniție.
Ucraina ar putea primi mai puțin ajutor militar decât cel promis de statele NATO, după ce mai multe țări membre au întâmpinat probleme în asigurarea fondurilor necesare. Potrivit informațiilor publicate de POLITICO, care citează trei diplomați ai Alianței Nord-Atlantice, există un deficit de aproximativ 7 miliarde de euro din bugetul de sprijin militar prevăzut pentru anul 2026.
Cu mai puțin de două luni înainte de încheierea anului, NATO riscă să nu își îndeplinească integral angajamentul de a pune la dispoziția Kievului 70 de miliarde de euro pentru apărare.
Problema urmează să fie discutată în cadrul unei reuniuni a aliaților programate pentru 17 noiembrie, când statele europene vor analiza posibilitatea suplimentării contribuțiilor financiare și accelerării livrărilor de echipamente militare.
NATO a promis Ucrainei 70 de miliarde de euro pentru 2026
În luna iulie, cele 32 de state membre NATO au convenit să asigure Ucrainei sprijin militar în valoare de 70 de miliarde de euro în 2026. Un angajament similar a fost stabilit și pentru anul 2027.
Cu toate acestea, aproximativ 7 miliarde de euro din suma promisă pentru acest an nu au fost încă acoperite prin contribuții sau mecanisme de finanțare certe.
Angajamentul financiar include atât ajutorul bilateral oferit de statele membre, cât și 30 de miliarde de euro provenite din împrumutul de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de Uniunea Europeană.
Deși sunt așteptate noi contribuții din partea aliaților, diplomații NATO avertizează că obiectivul financiar stabilit pentru 2026 ar putea rămâne neîndeplinit.
Reprezentanții Alianței susțin că statele membre continuă să ofere sprijin militar Ucrainei și caută soluții pentru acoperirea necesităților imediate și viitoare ale Kievului.
Ucraina cere NATO să transforme promisiunile în livrări concrete de armament
Deficitul financiar apare într-un moment extrem de dificil pentru Ucraina, care continuă să fie ținta atacurilor rusești asupra orașelor și infrastructurii.
În cadrul unei întâlniri desfășurate cu ușile închise, ambasadoarea Ucrainei la NATO, Alyona Getmanchuk, le-a cerut statelor membre să respecte angajamentele asumate.
Reprezentanța diplomatică ucraineană a subliniat că simpla anunțare a unor contribuții financiare nu este suficientă. Kievul are nevoie ca banii să fie mobilizați rapid și transformați în echipamente militare livrate efectiv.
Autoritățile ucrainene insistă în special asupra accelerării transferurilor de armament și a finanțării necesare pentru achiziționarea tehnicii militare.
Mark Rutte solicită suplimentarea ajutorului pentru apărarea antiaeriană
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a făcut apel în repetate rânduri la statele membre să își intensifice sprijinul pentru Ucraina, în special în domeniul apărării antiaeriene.
În timpul unei vizite recente în Estonia, oficialul a avertizat că apropierea sezonului rece și continuarea bombardamentelor rusești impun măsuri suplimentare.
Printre cele mai urgente necesități ale armatei ucrainene se numără muniția și sistemele capabile să intercepteze rachetele și dronele lansate de Rusia.
Un rol important îl au interceptoarele destinate sistemelor Patriot, considerate esențiale pentru protejarea orașelor și infrastructurii strategice.
Dacă finanțarea nu va fi asigurată la timp, Ucraina ar putea întâmpina dificultăți în achiziționarea echipamentelor necesare pentru consolidarea apărării aeriene în lunile de iarnă.
Aproape 1,9 miliarde de dolari lipsesc pentru achizițiile de armament american
O parte importantă a problemelor financiare este legată de programul PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), prin intermediul căruia statele europene finanțează cumpărarea de armament american destinat Ucrainei.
Potrivit diplomaților citați de POLITICO, aproximativ 1,9 miliarde de dolari reprezintă deficitul de finanțare pentru livrările prin acest mecanism care nu au fost încă achitate.
Programul permite aliaților europeni să achiziționeze echipamente militare produse în Statele Unite, inclusiv interceptoare pentru sistemele Patriot.
Mark Rutte și-a propus mobilizarea a 15 miliarde de dolari prin intermediul PURL în 2026. Totuși, unii diplomați NATO consideră că această țintă este dificil de atins.
Potrivit reprezentanței Ucrainei la NATO, 29 de state membre au contribuit până acum la mecanismul respectiv. De la lansarea programului, în 2025, contribuțiile totale au ajuns la aproximativ 9 miliarde de dolari.
Europa preia povara ajutorului militar după reducerea sprijinului american
Dificultățile de finanțare sunt strâns legate de schimbarea politicii Statelor Unite față de Ucraina.
După revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, Washingtonul a redus drastic acordarea de noi ajutoare militare, iar statele europene au ajuns să suporte o parte tot mai importantă din costurile sprijinului acordat Kievului.
Această responsabilitate suplimentară pune presiune pe bugetele naționale, în condițiile în care mai multe guverne europene trebuie să gestioneze propriile cheltuieli și priorități economice.
Germania, Țările de Jos și statele nordice, printre principalii susținători financiari ai Ucrainei, solicită o distribuire mai echilibrată a efortului între membrii Alianței.
Diplomații NATO vorbesc inclusiv despre apariția unei oboseli în rândul principalilor donatori, care au finanțat în mod repetat pachete importante de asistență militară.
NATO discută pe 17 noiembrie viitorul finanțării pentru Ucraina
Problema deficitului de finanțare va fi analizată în cadrul reuniunii programate pentru 17 noiembrie.
Statele membre urmează să discute posibilitatea unor noi contribuții financiare, dar și măsurile necesare pentru accelerarea livrărilor de armament.
Deși Alianța speră să obțină angajamente suplimentare, diplomații citați de POLITICO nu exclud posibilitatea ca suma de 70 de miliarde de euro promisă pentru 2026 să nu fie acoperită integral până la sfârșitul anului.
Pentru Kiev, diferența dintre ajutorul anunțat și cel ajuns efectiv pe front ar putea avea consecințe importante asupra capacității de apărare, mai ales în fața atacurilor aeriene rusești.
Astfel, următoarele săptămâni vor fi decisive pentru stabilirea nivelului real al sprijinului militar pe care Ucraina îl va primi din partea statelor NATO.
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